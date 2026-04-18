LPI-SHL: Eingeschlagene Beifahrerscheibe

Benshausen (ots) - Freitagvormittag (17.04.2026) fuhr ein 79-jähriger Autofahrer auf der Benshäuser Straße in Benshausen aus Richtung Zella-Mehlis kommend in Richtung Ebertshausen. Nach derzeitigen Erkenntnissen überholte er zwei am Fahrbahnrand stehende und schließlich anfahrende Fahrzeuge, als es aus ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einer 79-jährigen Fußgängerin kam. Die Frau verletzte sich schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus ...

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