LPI-SHL: Eingeschlagene Beifahrerscheibe
Schleusingen (ots)
Unbekannte Täter haben am Freitag in der Zeit von 10.20 Uhr bis 11.25 Uhr einen in der Dr.-Benno-Koppenhagen-Straße geparkten Pkw die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und den auf dem Beifahrersitz zurückgelassenen Rucksack entwendet. Im Rucksack befanden sich u.a. persönliche Dokumente und Bargeld. Für Hinweise zum Tathergang wird gebeten sich an die zuständige Polizeidienststelle zu wenden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
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