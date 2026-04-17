Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußgängerin erfasst

Benshausen (ots)

Freitagvormittag (17.04.2026) fuhr ein 79-jähriger Autofahrer auf der Benshäuser Straße in Benshausen aus Richtung Zella-Mehlis kommend in Richtung Ebertshausen. Nach derzeitigen Erkenntnissen überholte er zwei am Fahrbahnrand stehende und schließlich anfahrende Fahrzeuge, als es aus ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einer 79-jährigen Fußgängerin kam. Die Frau verletzte sich schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Auch der Mann wurde verletzt mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Ein Gutachter war vor Ort im Einsatz. Die Fahrbahn war mehrere Stunden voll gesperrt.

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