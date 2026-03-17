Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall geflüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Nina-Winkel-Straße;

Unfallzeit: 16.03.2025, zwischen 16.30 Uhr und 19.20 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Nina-Winkel-Straße in Borken. Am Montagnachmittag hatte er zuvor einen auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellten roten Citroen CS3 angefahren und hinten links beschädigt. Ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein, hatte sich der Unfallverursacher entfernt. Die Höhe des Sachschadens wurde mit mehreren tausend Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

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