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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Suhler Wahrzeichen beschädigt

Suhl (ots)

In der Zeit vom 16.04.2026, 18:00 Uhr bis 17.04.2026, 18:00 Uhr wurde durch eine unbekannte Person ein Fenster des Waffenmuseums in Suhl stark beschädigt. Da es sich um Sicherheitsglas handelte und das Fenster noch zusätzlich verstärkt war, wurde "nur" die äußere Scheibe zerstört. Ob der Täter versuchte in das Museum einzubrechen oder ob es purer Vandalismus war, muss noch ermittelt werden. Sollten Sie in diesem Zusammenhang etwas wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte bei der zuständigen Polizeiinspektion Suhl.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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