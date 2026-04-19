LPI-SHL: Drogenfahrt mit E-Scooter
Meiningen (ots)
In den frühen Morgenstunden des 17.04.2026 kontrollierte die Polizei einen E-Scooterfahrer in der Meininger Innenstadt. Der freiwillige Drogentest des 43-Jährigen schlug positiv auf Cannabis an, weshalb bei ihm eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt wurde. Nun muss der E-Scooterfahrer mit einer Geldstrafe rechnen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.
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