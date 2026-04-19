Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht trotz verletzter Radfahrerin

Schwarza (ots)

Am 18.04.2026 um 09:45 Uhr kam es in der Ortslage Schwarza, genauer in der Hauptstraße Ecke Zella-Meininger-Straße zu einem Unfall. Die vorfahrtsberechtigte 26-jährige Fahrradfahrerin wich einem braunen Auto (vermutlich DACIA) aus, da der Fahrzeugführer über die Kreuzung fuhr und sie übersah. Bei dem Ausweichversuch kam die Radfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich pflichtwirdrig von der Unfallstelle.

Die Polizei ermittelt wegen der Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug und dem Fahrer geben können. Bitte melden Sie sich unter 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0095115/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

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