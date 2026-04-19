PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht trotz verletzter Radfahrerin

Schwarza (ots)

Am 18.04.2026 um 09:45 Uhr kam es in der Ortslage Schwarza, genauer in der Hauptstraße Ecke Zella-Meininger-Straße zu einem Unfall. Die vorfahrtsberechtigte 26-jährige Fahrradfahrerin wich einem braunen Auto (vermutlich DACIA) aus, da der Fahrzeugführer über die Kreuzung fuhr und sie übersah. Bei dem Ausweichversuch kam die Radfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich pflichtwirdrig von der Unfallstelle.

Die Polizei ermittelt wegen der Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug und dem Fahrer geben können. Bitte melden Sie sich unter 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0095115/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 19.04.2026 – 09:16

    LPI-SHL: Lebensmitteldieb gestellt

    Obermaßfeld-Grimmenthal (ots) - Am Samstag Abend meldete ein aufmerksamer Bürger einen Einbrecher auf einer Baustelle am Bahnhof in Obermaßfeld. Dieser hatte zuvor die Türen der Baucontainer aufgehebelt und ist anschließend mit der Beute weggelaufen. Glücklicherweise verfolgte der Bürger den Täter und konnte die eingesetzten Beamten zu ihm führen. Das Beutegut, bestehend aus diversen Lebensmitteln, konnte einem Verantwortlichen zurückgegeben werden. Ein ...

    mehr
  • 19.04.2026 – 09:00

    LPI-SHL: Drogenfahrt mit E-Scooter

    Meiningen (ots) - In den frühen Morgenstunden des 17.04.2026 kontrollierte die Polizei einen E-Scooterfahrer in der Meininger Innenstadt. Der freiwillige Drogentest des 43-Jährigen schlug positiv auf Cannabis an, weshalb bei ihm eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt wurde. Nun muss der E-Scooterfahrer mit einer Geldstrafe rechnen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

    mehr
  • 19.04.2026 – 08:13

    LPI-SHL: Suhler Wahrzeichen beschädigt

    Suhl (ots) - In der Zeit vom 16.04.2026, 18:00 Uhr bis 17.04.2026, 18:00 Uhr wurde durch eine unbekannte Person ein Fenster des Waffenmuseums in Suhl stark beschädigt. Da es sich um Sicherheitsglas handelte und das Fenster noch zusätzlich verstärkt war, wurde "nur" die äußere Scheibe zerstört. Ob der Täter versuchte in das Museum einzubrechen oder ob es purer Vandalismus war, muss noch ermittelt werden. Sollten Sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren