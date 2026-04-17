Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Jugendliche nach Raub in Untersuchungshaft

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Eine Gruppe aus fünf Jugendlichen überfiel am Mittwoch in der Innenstadt einen 20-Jährigen. Die Beute bestand aus Bargeld und einer Vape. Für die beiden Haupttäter endete der Raubüberfall in Untersuchungshaft.

Ein Bad Oeynhausener hielt sich am Nachmittag mit zwei Bekannten auf dem oberen Deck des Parkhauses Sültebusch auf. Gegen 17:30 Uhr trat eine Gruppe aus fünf Jugendlichen hinzu, worauf es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Das Trio wollte sich dem entziehen und vom Ort entfernen. Dies wurde von den Aggressoren unterbunden. Zwei der Jugendlichen raubten daraufhin den 20-Jährigen aus und die Gruppe flüchtete in Richtung Innenstadt.

Neben der Sachverhaltsaufnahme durch Einsatzkräfte fahndeten weitere Streifenwagenbesatzung nach den Flüchtigen. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Jugendliche (14, 15) aufgegriffen und Teile der Beute sichergestellt werden. Beide wurden dem Polizeigewahrsam in Minden zugeführt. Während der ältere der beiden Bad Oeynhausener an seine Erziehungsberechtigten übergeben wurde, verbrachte der 14-Jährige die Nacht in polizeilicher Obhut. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am Donnerstag dem Amtsgericht Bielefeld vorgeführt und die zuständige Richterin einen Haftbefehl verkündete. In der Folge wurde er in die Justizvollzugsanstalt Herford überführt.

Im Zuge der Ermittlungen konnte der zweite Haupttäter am Donnerstagvormittag im Bereich des Parkhauses Sültebusch festgestellt werden. Der einschlägig Polizeibekannte versuchte noch zu flüchten, konnte aber von den Beamten überwältigt und festgenommen werden. Der 16-Jährige wurde der Mindener Dienststelle zugeführt. Nach einer Nacht im Gewahrsam wurde der Bad Oeynhausener am Freitagvormittag dem Amtsgericht Bielefeld vorgeführt und ein Haftbefehl verkündet. Sein Weg führte ihn anschließend in die JVA Wuppertal.

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