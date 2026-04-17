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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung: Zwei 13-jährige Mädchen vermisst

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Bei der Suche nach zwei vermissten Mädchen bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Die beiden 13-jährigen Vermissten hatten den Erkenntnissen zufolge am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr eine Jugendeinrichtung in Espelkamp verlassen, um sich mit einem Bus zur Schule zu begeben. Weil sie dort nicht erschienen, wandten sich die Verantwortlichen an die Polizei.

Die eingeleiteten Ermittlungen führten bisher nicht zum Antreffen der beiden Mädchen. Beide sind etwa 160 cm groß, haben schulterlanges dunkles Haar und tragen eine Brille.

Hinweise zum gegenwärtigen Aufenthaltsort der Kinder erbittet die Polizei unter der Rufnummer (0571) 88660.

Fotos der Vermissten können unter folgenden Links eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/201059 https://polizei.nrw/fahndung/201055

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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