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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrt mit nicht zugelassenem Auto endet mit Wohnungsdurchsuchung

Lübbecke, Espelkamp (ots)

(TB) Entstempelte Kennzeichen eines Autos führte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag auf die Spur diverser Straftaten und der Festnahme eines Espelkampers.

In den Fokus der Gesetzeshüter geriet der Opel-Fahrer gegen 01:15 Uhr im Bereich Quernheim. Hier konnten Beamte der Herforder Polizei feststellen, dass die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen entstempelt waren. Aufgrund der eingeschlagenen Fahrtrichtung wurden seitens der Polizei Minden-Lübbecke eine Streifenwagenbesatzung zur Unterstützung entsandt. So erfolgte auf der Niedringhausener Straße in Hüllhorst eine Kontrolle. Hierbei konnte der Fahrer keinen Führerschein vorweisen. Ebenso ergaben sich Hinweise, dass er unter den Einfluss von Drogen gefahren war. Bei der Überprüfung des Espelkampers sowie des Wagens stießen die Einsatzkräfte auf mutmaßliche Drogen und Zubehör. Der 30-Jährige wurde daraufhin der Polizeiwache Lübbecke zugeführt, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Zudem wurde eine Wohnungsdurchsuchung beim Tatverdächtigen beantragt und in der Folge durchgeführt. Bei der Überprüfung der Räumlichkeiten stießen die Beamten auf weiteres Beweismittel, dass den Verdacht erhärtete, dass der polizeibekannte Espelkamper mit Drogen handelt. Er wurde festgenommen und dem Polizeigewahrsam Minden zugeführt. Mangels Haftgründen musste er am Donnerstagmittag aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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