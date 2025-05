POL-RBK: Wermelskirchen - Motorradfahrer stößt mit Pkw zusammen und wird schwer verletzt

Bergisch Gladbach (ots) - Am Donnerstagabend (01.05.) meldete der Besitzer eines Motorrades der Marke Suzuki gegen 19:00 Uhr den Diebstahl seines Zweirades. Laut seinen Angaben hatte er das Motorrad zuletzt am Vortag (30.04.), gegen 01:00 Uhr, in einer Tiefgarage in der Saaler Straße abgestellt und mittels Lenkradschlosses verschlossen. Bei dem Motorrad handelt es sich um eine Suzuki SV650 mit dem amtlichen Kennzeichen ...

mehr