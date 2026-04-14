Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebstahl im Mindener Dom - Tatverdächtiger festgenommen

Minden (ots)

Wegen eines Diebstahls aus dem Mindener Dom wurde die Polizei am Montagmorgen in die Innenstadt gerufen. Einsatzkräfte konnten einen Tatverdächtigen ergreifen.

Den Erkenntnissen zufolge beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie ein Mann den Eingang des Mindener Doms verließ und dabei eine Holzkiste unter seinem Arm trug. Die Person wirkte aufgeregt und erweckte den Anschein, die Örtlichkeit verlassen zu wollen. Der Beobachter folgte auf seinem Fahrrad den sich fußläufig entfernenden Flüchtigen.

Während der Hinweisgeber die Polizei über den Notruf 110 verständigte, bemerkte der Tatverdächtige den sich hinter ihm befindlichen Zeugen. Hierauf ergriff die Person die Flucht und schmiss die mutmaßlich entwendete Holzkiste auf den Boden. Der Zeuge verblieb bei dem Diebesgut und brach die Verfolgung ab. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine Opfergabenkiste des Mindener Doms.

Im weiteren Verlauf konnte der 47-jährige, aufgrund der ausführlichen Beschreibung des Beobachters, durch eine Streifenwagenbesatzung festgestellt und festgenommen. Mangels Haftgründen musste er in der Folge aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen werden.

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