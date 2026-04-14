Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann randaliert in Fernbus

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Wegen eines verhaltenssauffälligen Fahrgastes wurde die Polizei am Montagabend um kurz vor 22 Uhr an den Parkplatz Sültebusch zu einem Fernbus gerufen.

Vor Ort trafen die Beamten auf einen 28-jährigen Mann, der mehreren Fahrgästen nach Betreten des Busses im Raum Osnabrück negativ durch sein aggressives Agieren und durch das Rauchen von Zigaretten im Fahrzeuginneren aufgefallen war. Als die beiden Busfahrer den Mann deshalb zur Rede stellten, zeigte der sich uneinsichtig. Es kam zur Rangelei zwischen den Parteien. Im Folgenden soll der Mann sich unter anderem auf der Toilette eingeschlossen, im Fahrzeuginneren Deo versprüht und mit einem Feuerzeug hantiert haben.

Auf Ansprache der Beamten reagierte der wohnungslose Mann zunächst nicht. Daraufhin forderten die Polizisten Verstärkung an und ließen den Bus räumen. Beim Versuch den 28-Jährigen zu fixieren, zückte der plötzlich sein Feuerzeug und hielt dieses an die Deo-Flasche. Es kam zu einer kurzen Verpuffung. Anschließend gelang es den Gesetzeshütern dem Mann die Flasche zu entreißen und ihn außerhalb des Busses zu fixieren. Dabei leistete er Widerstand und verletzte einen Polizisten durch einen Tritt leicht - dieser verblieb dienstfähig. Auch der 28-Jährige selbst erlitt leichte Blessuren.

Anschließend wurde der Fahrgast zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Minden gebracht. Weil sich ferner Hinweise auf einen Alkohol- und Drogenkonsum ergaben, kam es zur Entnahme einer Blutprobe. Die folgenden Stunden verbrachte er schließlich hinter der verschlossenen Tür einer Gewahrsamszelle.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der Mann am heutigen Dienstag schließlich einem Haftrichter vorgeführt, der über das weitere Vorgehen entscheiden wird.

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