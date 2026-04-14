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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Werkzeug im Visier - Verdächtiges Trio ins Gewahrsam gebracht

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) In der Nacht zu Montag wurde die Polizei gegen 1.45 Uhr wegen eines vermuteten Diebstahls von Werkzeug an die Elsa-Brandström-Straße gerufen. In diesem Zusammenhang hatte sich ein verdächtiges Trio in einer fremden Garage aufgehalten.

Die ausgerückten Beamten konnten im Nahbereich schließlich zwei Männer (34, 41) und eine 33 Jahre alte Frau als Tatverdächtige feststellen und kontrollieren. Dabei erhärtete sich der Verdacht. Das Trio wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Bereits am Sonntag hatte der Garagenbesitzer bemerkt, dass sich am frühen Morgen zwei männliche Personen in seiner Garage aufgehalten und Werkzeug entwendet hatten. Den Diebstahl meldete er schließlich der Polizei.

Weil sich zudem Hinweise zum Aufenthaltsort des in der vorherigen Nacht entwendeten Diebesgutes ergaben, kam es auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zur Durchsuchung einer Wohnanschrift sowie eines Pkw. Dabei konnte durch die Gesetzeshüter das mutmaßliche Diebesgut aufgefunden werden.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Männer und die Frau am Montag nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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