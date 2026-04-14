POL-MI: Autofahrerin erleidet leichte Verletzungen
Porta Westfalica (ots)
(TB) Beim Einfahren auf die Portastraße stieß am Montagmittag ein Autofahrer mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Deren Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu.
Eine Mindenerin befuhr gegen 13:30 Uhr mit ihrem Toyota die Portastraße in Richtung Kreisstraße. Kurz nachdem sie die Pfarrstraße passiert hatte, fuhr von rechts kommend ein 28-jähriger Volkswagenfahrer aus Porta Westfalica auf die Portastraße ein und prallte in die Beifahrerseite des anderen Autos. Durch die Wucht der Kollision zog sich die 66-Jährige leichte Verletzungen zu, die ambulant behandelt werden mussten.
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