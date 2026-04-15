Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ermittlungen nach Firmeneinbruch

Lübbecke (ots)

(SN) Ein Einbruch auf das Gelände einer Firma für Metallbau in der Straße "Am Dornbusch" beschäftigt derzeit die Kreispolizei.

Den Erkenntnissen zufolge verschafften sich bisher unbekannte Täter im Zeitraum Montag, 19 Uhr bis Dienstag, 6.25 Uhr zunächst Zutritt zu dem umzäunten Gelände und brachen in die dortigen Räumlichkeiten ein. Daraus entwendeten sie anschließend unter anderem Werkzeug, Bargeld sowie einen Kaffeevollautomaten. Zudem kam es durch die Kriminellen zum Diebstahl von Werkzeug aus mehreren Fahrzeugen, welche sich auf dem Betriebsgelände befunden hatten. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute vom Tatort.

Täterhinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

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