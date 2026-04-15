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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Brennender Mülleimer löst Einsatz aus

Minden (ots)

(SN) Ein Mülleimerbrand an einem Kinderhort am Königswall (Höhe Bartlingshof) führte am Dienstagabend zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr.

So hatte ein Zeuge gegen 19 Uhr einen Feuerkegel an dem neben einer Treppe stehenden Mülleimer bemerkt und daraufhin den Notruf gewählt. Obwohl der Mülleimer gänzlich ausbrannte, richtete das Feuer glücklicherweise keinen größeren Schaden an.

Gegenüber den Beamten wusste der aufmerksame Melder zu berichten, dass er im Umfeld des Brandortes einen auffällig agierenden Jungen mit Mountainbike und dunklen kurzen lockigen Haaren beobachtet habe. Zudem habe er eine Brille und eine Sportjacke mit grünen Streifen getragen. Ob der Junge als Verursacher der Sachbeschädigung in Frage kommt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenhinweise zu Entstehung des Feuers bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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