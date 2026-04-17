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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto kollidiert mit Radfahrer

Minden (ots)

(SN) Eine nur unweit der Polizeiwache Minden entfernte Unfallörtlichkeit dokumentierten die Beamten bei einer Anzeigenaufnahme am Donnerstagnachmittag.

So gab ein 21-Jähriger auf der Wache zu Protokoll, dass er gegen 15 Uhr den zur Innenstadt führenden Radweg entlang der Marienstraße befahren habe. Als der Mindener mit seinem Rad die von ihm aus dritte Ampel für Fußgänger und Radfahrer an der Kreuzung zur Ringstraße überquerte, kam es zum Kontakt mit dem schwarzen Kombi einer Autofahrerin, die von der Ringstraße auf die Marienstraße in Richtung Todtenhausen abbiegen wollte. Dabei stürzte der 21-Jährige und verletzte sich leicht. Zwei Passanten eilten dem jungen Mann zu Hilfe. Auch die Autofahrerin drehte ihren Wagen und kehrte zurück. Nach einer kurzen Unterhaltung zwischen den Beteiligten verließ die Frau jedoch die Örtlichkeit ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Die Autofahrerin konnte von dem Radfahrer in einem geschätzten Alter von 40 bis 50 Jahren, einer geschätzten Größe von 160 cm sowie mit graublonden Haaren und von eher kräftigerer Statur beschrieben werden.

Zur Klärung des Sachverhaltes bitten die Mindener Verkehrsermittler die beteiligte Autofahrerin um Kontaktaufnahme unter Telefon (0571) 88660. Auch die beiden Passanten sowie mögliche weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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