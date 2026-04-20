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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer fährt Schlangenlinie und gerät in Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Lübbecke (ots)

(TB) Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei in den Abendstunden des Freitags ein Auto, das deutlich in Schlangenlinie fuhr. In der Lortzingstraße konnte eine Streifenwagenbesatzung den Fahrer kontrollieren. Hier bestätigte sich der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt.

Gegen 21:15 Uhr meldete eine Autofahrerin der Polizei einen Opel-Fahrer, der in deutlicher Schlangenlinie von Alswede in Richtung Lübbecke fuhr. Hierbei sei er im Bereich der Straße "Am Esch" mehrfach auf die Gegenfahrspur geraten. Nur durch Ausweichmanöver der entgegenkommenden Fahrzeuge sei es nicht zu Zusammenstößen gekommen. Anhand der Standortmeldungen der Zeugin konnten die alarmierten Einsatzkräfte in Lübbecke den 49-Jährigen am Steuer eines Astra überprüfen. Hier ergaben sich deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung, was durch einen Test bestätigt wurde. Es folgte auf der Polizeiwache Lübbecke durch einen Arzt eine Blutprobe. Den Führerschein des Stemweders behielten die Beamten ein.

Die Ermittler bitten nun die Autofahrer, die durch ihre Reaktion Unfälle verhindert haben, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 beim Verkehrskommissariat Lübbecke zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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