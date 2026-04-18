POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Mädchen (13) beendet
Kreis Minden-Lübbecke (ots)
(SN) Die Öffentlichkeitsfahndung nach den beiden 13 Jahre alten Mädchen aus Espelkamp ist beendet.
Nach telefonischer Kontaktaufnahme durch einen Zeugen, konnten die beiden 13-Jährigen durch die Polizei in den vergangenen Nachtstunden offenbar wohlbehalten angetroffen und in Obhut genommen werden.
Die Polizei dankt für die Mithilfe aus der Bevölkerung.
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