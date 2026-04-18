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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Mädchen (13) beendet

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Die Öffentlichkeitsfahndung nach den beiden 13 Jahre alten Mädchen aus Espelkamp ist beendet.

Nach telefonischer Kontaktaufnahme durch einen Zeugen, konnten die beiden 13-Jährigen durch die Polizei in den vergangenen Nachtstunden offenbar wohlbehalten angetroffen und in Obhut genommen werden.

Die Polizei dankt für die Mithilfe aus der Bevölkerung.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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