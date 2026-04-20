Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Espelkamper

Espelkamp, Minden-Lübbecke (ots)

(TB) Aktuell laufen seitens der Polizei Minden-Lübbecke Suchmaßnahmen nach einem vermissten Espelkamper. Weil eine psychische Ausnahmesituation nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Öffentlichkeit nun um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten.

Der 55-Jährige wird seit dem heutigen Vormittag vermisst. Der Espelkamper ist von schlanker Statur, wird auf eine Größe von 185 bis 195 Zentimetern geschätzt und ist Brillenträger. Seine kurzen Haare sowie sein Vollbart sind schwarz und grau meliert. Er ist mutmaßlich mit einem orange-schwarzen Mountainbike unterwegs. Beim Fahrradfahren trägt er normalerweise eine neongelbe Jacke und Fahrradhelm.

Hinweise bitte direkt über den Notruf 110 oder die Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

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