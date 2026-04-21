Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vermisster Espelkamper wohlbehalten aufgefunden

Espelkamp (ots)

Die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke hatte am Montag eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten Espelkamper veröffentlicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/6259153

Der 55-Jährige konnte in der vergangenen Nacht von Einsatzkräften der Polizei angetroffen werden.

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