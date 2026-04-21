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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vermisster Espelkamper wohlbehalten aufgefunden

Espelkamp (ots)

Die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke hatte am Montag eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten Espelkamper veröffentlicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/6259153

Der 55-Jährige konnte in der vergangenen Nacht von Einsatzkräften der Polizei angetroffen werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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