PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Frau durch Schockanruf geschädigt

Minden (ots)

(SN) Erneut offenbar gezielt lebensältere Menschen in den Fokus genommen haben Kriminelle im Kreis Minden-Lübbecke. So erhielt die Polizei am Montagabend Kenntnis über einen vollendeten Betrugsfall in Minderheide.

Zuvor hatte eine Seniorin gegen 18.30 Uhr einen sogenannten Schockanruf erhalten und war dabei in dem Gespräch von einer angeblichen Angehörigen mit dem Umstand konfrontiert worden, dass diese einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Um schwere Konsequenzen abzuwenden, so die Angaben der Anruferin und einer ebenfalls am Gespräch beteiligten falschen Polizistin, sei die Bereitstellung einer höheren Bargeldsumme nötig. Dabei kommunizierte das Betrüger-Duo mit seinem Opfer ausschließlich in russischer Sprache. Den Ausführungen der Betrügerinnen schenkte die Angerufene Glauben. Gegen 21 Uhr kam es schließlich zur Geldübergabe an einen Kurier. Erst später bemerkte die Geschädigte Opfer eines Betrugs geworden zu sein.

Der Abholer konnte gegenüber der Polizei wie folgt beschrieben werden: etwa 30 Jahre alt, ca. 160 bis 170 cm groß, dunkle Haare, 3-Tage-Bart, bekleidet mit einem roten Pullover. Bei dem benutzten Fahrzeug könnte es sich um ein Taxi mit blauer Aufschrift gehandelt haben.

Wem ein solches Fahrzeug oder der Abholer selbst am Montagabend im Bereich Am Schäferfeld, Liegnitzstraße, Hohenfriedbergweg, Seydlitzstraße aufgefallen ist, der wird gebeten, unter Telefon (0571) 88660 Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

Die Ermittler warnen dringend davor, Fremden Auskünfte zu Wohn- und Eigentumsverhältnissen zu geben, Zutritt in die privaten Räumlichkeiten zu gewähren oder gar Wertgegenstände auszuhändigen. Wenn Anrufer sich als Polizei ausgeben und Wertgegenstände oder Geld abholen wollen, handelt es sich immer um Betrug.

Betroffene sollten umgehend das Telefonat durch eigenes Auflegen beenden. Kam es bereits zu einer Schädigung, wählen Sie bitte den Polizeinotruf 110. Außerdem appellieren die Beamten, ältere Angehörigen regelmäßig von den Betrugsmaschen zu berichten und sie zu diesen zu sensibilisieren.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 12:51

    POL-MI: Unbekannte machen sich an fünf Autos zu schaffen

    Bad Oeynhausen (ots) - (TB) Insgesamt fünf Diebstähle aus Autos oder deren Versuch wurden Polizei gemeldet. In drei Fällen waren die Fahrzeuge nicht verschlossen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gingen die Täter in der Brandenburger Straße einen auf dem Grundstück geparkten Peugeot an. Aus dem unverschlossenen Wagen wurde eine Geldbörse mit persönlichen Papieren, EC-Karte, Geld sowie eine Jacke entwendet. ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 12:02

    POL-MI: Vermisster Espelkamper wohlbehalten aufgefunden

    Espelkamp (ots) - Die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke hatte am Montag eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten Espelkamper veröffentlicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/6259153 Der 55-Jährige konnte in der vergangenen Nacht von Einsatzkräften der Polizei angetroffen werden. Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke Presse- und ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 15:50

    POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Espelkamper

    Espelkamp, Minden-Lübbecke (ots) - (TB) Aktuell laufen seitens der Polizei Minden-Lübbecke Suchmaßnahmen nach einem vermissten Espelkamper. Weil eine psychische Ausnahmesituation nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Öffentlichkeit nun um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Der 55-Jährige wird seit dem heutigen Vormittag vermisst. Der Espelkamper ist von schlanker Statur, wird auf eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren