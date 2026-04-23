Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fahrradfahrer leicht verletzt

Rastatt (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 21:30 Uhr an der Kreuzung Rödernweg/Baldenaustraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem nach bisherigen Erkenntnissen ein 47 Jähriger mit einem Nissan einem 57 Jährigen auf einem Mountainbike die Vorfahrt genommen haben soll. Der Fahrradfahrer kam bei der Kollision zu Fall und zog sich leichtere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden am Nissan wird auf etwa 1.000 Euro beziffert, am Fahrrad wurde kein Schaden festgestellt. /ph

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