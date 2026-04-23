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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl
Offenburg - Zwei Ladendiebe erwischt

Kehl / Offenburg (ots)

Am Mittwoch wurden zwei Ladendiebstähle in Drogeriemärkten in Kehl und Offenburg gemeldet. Gegen 8:45 Uhr steckte ein 44-Jähriger mehrere Parfümflaschen in eine mitgeführte Tasche und wollte den Drogeriemarkt in der Hauptstraße in Offenburg verlassen ohne die Artikel zu bezahlen. Ein Ladendetektiv konnte ihn bis zum Eintreffen der Polizeistreife festhalten. Das Diebesgut verblieb im Drogeriemarkt.

Der zweite Diebstahl ereignete sich gegen 15 Uhr in der Straßburger Straße in Kehl. Eine 44 Jahre alte Frau konnte dabei beobachtet werden, wie sie mutmaßlich mit mitgeführten Taschen einen Diebstahl vorbereite. Sie bezahlte einen Teil der Waren und wollte im Anschluss die Filiale mit dem Diebesgut im Gepäck verlassen. Als die Polizei an dem Drogeriemarkt eintraf, waren bereits mehrere Mitarbeiter beschäftigt, die teilweise entwendeten Waren in den Taschen zu sortieren. Die Diebin konnte nur Belege für einen Teil der Produkte aus verschiedenen Filialen vorweisen. Gegen die in Frankreich wohnende Frau wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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