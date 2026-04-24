Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: A5

Schwanau - Schwerer Verkehrsunfall

Zeugen gesucht

Schwanau, A5 (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit Verletzten kam es am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr auf der Autobahn A5 zwischen den Autobahnanschlussstellen Lahr und Ettenheim. Ein 63-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Süden, als von hinten ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen mit hoher Geschwindigkeit heran fuhr. Beim anschließenden schnellen Wechseln der Fahrstreifen verlor der Mercedes-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte so stark mit dem Peugeot, dass bei diesem die linke Felge brach. Durch den Zusammenprall geriet der Peugeot ins Schleudern, drehte sich mehrere Male und kam an der rechtsseitigen Leitplanke zum Stehen. Der Mercedes geriet ebenfalls außer Kontrolle, drehte und überschlug sich mehrere Male und kam etwa 360 Meter nach der Kollision auf dem Dach zum Stehen. Anschließend gerät das Fahrzeug in Brand. Bei dem Unfall wurden die beiden Insassen des Peugeot leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Beim Mercedes-Fahrer waren vor Ort keine Verletzungen erkennbar. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 70.000 Euro. Neben den Einsatzkräften der Polizei waren die Feuerwehr, mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Fahrbahn musste für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Da ein mögliches verbotenes Kraftfahrzeugrennen als Unfallursache nicht auszuschließen ist, bittet die Polizei Zeugen, die im Vorfeld ein augenscheinliches Rennen mit Beteiligung des Mercedes-Fahrer beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 4200 bei der Verkehrspolizei Offenburg oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

/vo

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