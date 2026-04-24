Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, Offenburg - Tatverdächtiger wiedererkannt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Appenweier, Offenburg (ots)

Eine bemerkenswerte Gedächtnisleistung hat ein Polizeibeamter des Polizeipräsidiums Offenburg bei einer Zugfahrt auf seinem Weg zum Dienst gezeigt. Im Zug ist dem Polizisten am Montagmorgen ein Mann aufgefallen, den er aufgrund einer vorliegenden Beschreibung im Zusammenhang mit einem verdächtigen Ansprechen eines Kindes Mitte März 2026 in Verbindung brachte. Damals (18. März 2026) soll ein bis dahin Unbekannter während einer Zugfahrt von Appenweier in Richtung Offenburg eine 13-Jährige unflätig angesprochen haben. Die vorliegende Beschreibung des Mannes konnte sich der auf dem Weg zum Dienst befindliche Beamte so gut merken, dass er den möglichen Tatverdächtigen wiedererkannte. Am Bahnhof in Offenburg wurde der 23 Jahre alte Verdächtige von seinen zwischenzeitlich alarmierten Kollegen in Empfang genommen und an die sachbearbeitenden Ermittler der Kriminalpolizei übergeben. Inwieweit die Äußerungen des mutmaßlich kognitiv beeinträchtigten Mannes strafrechtliche Relevanz besitzen, wird noch geprüft.

/vo /wo

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