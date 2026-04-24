Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Verwaistes Laptop auf Umwegen wieder im Besitz des Eigentümers - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Rheinmünster (ots)

Ein versehentlich an einer Bushaltestelle in der Halifax Avenue liegenlassendes Laptop hat am Donnerstagabend seinen glücklichen Eigentümer wiedergefunden. Ein aufrichtiger Finder hatte den tragbaren Rechner an der Bushaltestelle im Bereich des Terminals verwaist vorgefunden und es zum nahgelegen Polizeiposten Flughafen-Rheinmünster gebracht. Wenige Stunden später erschien dort tatsächlich der rechtmäßige Eigentümer und zeigte sich sehr erfreut, seinen Computer voll funktionsfähig in Empfang nehmen zu dürfen.

/wo

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