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POL-OG: Baden-Baden - Zeugen nach illegaler Abfallentsorgung gesucht

POL-OG: Baden-Baden - Zeugen nach illegaler Abfallentsorgung gesucht
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Baden-Baden (ots)

Nachdem Unbekannte offenbar in den vergangenen Tagen eine größere Menge Altöl und Bremsflüssigkeit unweit der Autobahnkirche entsorgten, sind die Ermittler des Fachbereichs Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Offenburg auf der Suche nach Zeugen. Insgesamt wurde eine Menge von rund 300 Litern Altöl und etwa 30 Litern Bremsflüssigkeit auf dem Parkplatz der Autobahnkirche Baden-Baden, an der Zufahrt der Mittelfeldstraße, abgelagert. Ein Behälter war bereits ausgelaufen, was eine Verunreinigung nach sich zog und den Einsatz der Feuerwehr Baden-Baden notwendig machte. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, wenden sich an die Ermittler des Fachbereichs Gewerbe/Umwelt unter der Telefonnummer 07222 761-0.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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