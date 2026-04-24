Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Allmannsweier, L104 - Nach "Wheelie" in den Gegenverkehr gekracht - Polizei bittet um Hinweise

Schwanau, Allmannsweier (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Schwanau sind nach einem Unfall in Verbindung mit einem waghalsigen Fahrmanöver eines mutmaßlich jugendlichen Rollerfahrers auf der Suche nach dem geflüchteten Unfallverursacher. Entsprechend den Schilderungen einer 62-jährigen Subaru-Lenkerin sei ihr am Donnerstagabend am Dorfende auf der Allmannsweierer Hauptstraße (L104) aus Richtung Ottenheim gegen 18:15 Uhr ein Roller auf dem Hinterrad fahrend entgegengekommen. Nachdem der erste "Wheelie" noch auf beiden Rädern des Rollers endete, verlor der als körperlich füllig beschriebene Jugendliche beim zweiten "Stunt" die Kontrolle über sein Gefährt, sodass er selbst nach hinten abstieg und der Roller im Gegenverkehr gegen den Subaru krachte. Der nun gesuchte Unfallverursacher soll sich danach aufgerappelt und den Roller gegriffen haben, womit er dann von der Unfallstelle flüchtete. Die verdutzte Autofahrerin blieb mit einer Eindellung an ihrem Wagen zurück. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Roller technisch verändert wurde, um überhaupt die erforderliche Energie für dieses riskante Fahrverhalten aufbringen zu können. Ferner soll an dem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht gewesen sein. Mögliche Zeugen des Szenarios oder wer Hinweise zu dem geflüchteten Zweirad-Lenker geben kann, meldet sich bitte entweder direkt unter der Telefonnummer: 07824 6629910 bei den Beamten des Polizeipostens Schwanau oder unter der Rufnummer: 07821 277-0 beim Polizeirevier Lahr.

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