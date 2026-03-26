POL-HS: Bauwagenanhänger entwendet

Hückelhoven (ots) - Auf der Graf-Beust-Straße wollte eine Anwohnerin am Morgen des 25. März (Mittwoch) gegen 7.10 Uhr mit ihrem E-Scooter zur Arbeit fahren. Sie ließ ihr Gefährt für einen Moment unbeaufsichtigt vor dem Haus stehen, um kurz etwas aus dem Haus zu holen. Als sie wieder zurückkam, musste sie feststellen, dass Unbekannte den E-Scooter zwischenzeitlich gestohlen hatten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

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