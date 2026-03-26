POL-HS: Bauwagenanhänger entwendet
Hückelhoven-Doveren (ots)
Zwischen Dienstagabend (24. März), 18 Uhr und Mittwochmorgen (25. März), 6.45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Bauwagenanhänger, der in der Dionysiusstraße an einer Kiesgrube stand.
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