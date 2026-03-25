POL-HS: Holzunterstand gerät in Brand
Heinsberg-Karken (ots)
Dienstagmittag (24. März) geriet in der Straße Hingen im Garten eines Privatgrundstücks gegen 12.45 Uhr ein Holzunterstand in Brand. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Ob das Brandgeschehen mit vor dem Feuer ausgeführten Gartenarbeiten mit einem Gasbrenner zusammenhängt, prüft nun die Kriminalpolizei.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell