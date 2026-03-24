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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeuge aus Baustellencontainer entwendet

Übach-Palenberg-Holthausen (ots)

Am vergangenen Wochenende entwendeten Diebe zwischen Freitagnachmittag (20. März), 17 Uhr und Montagmorgen (23. März), 8.30 Uhr, in der Straße Am Moldfeld mehrere Werkzeuge aus einem Baustellencontainer.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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