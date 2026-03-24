POL-HS: Werkzeuge aus Baustellencontainer entwendet
Übach-Palenberg-Holthausen (ots)
Am vergangenen Wochenende entwendeten Diebe zwischen Freitagnachmittag (20. März), 17 Uhr und Montagmorgen (23. März), 8.30 Uhr, in der Straße Am Moldfeld mehrere Werkzeuge aus einem Baustellencontainer.
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