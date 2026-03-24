POL-HS: Kraftstoffdiebstahl
Erkelenz-Granterath (ots)
In der Amsterdamer Allee stahlen unbekannte Personen aus dem Tank eines am Straßenrand geparkten Lkw über 600 Liter Dieselkraftstoff. Die Tat ereignete sich zwischen dem 21. März (Samstag), 6 Uhr und dem 23. März (Montag), 19.30 Uhr.
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