POL-HS: Kraftstoffdiebstahl

Heinsberg-Oberbruch (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Sonntagnachmittag (22. März), 16.45 Uhr und Montagmorgen (23. März), 7.50 Uhr, Zutritt zu einem in der Beethovenstraße gelegenen Wohnhaus und stahlen unter anderem den Fahrzeugschlüssel eines Hyundai Tucson, der auf der Hauseinfahrt abgestellt war. Mit dem Wagen, an dem Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht waren, flüchteten sie schließlich in unbekannte Richtung. Rückfragen bitte an: ...

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