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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kraftstoffdiebstahl

Erkelenz-Granterath (ots)

In der Amsterdamer Allee stahlen unbekannte Personen aus dem Tank eines am Straßenrand geparkten Lkw über 600 Liter Dieselkraftstoff. Die Tat ereignete sich zwischen dem 21. März (Samstag), 6 Uhr und dem 23. März (Montag), 19.30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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  • 24.03.2026 – 13:00

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  • 24.03.2026 – 13:00

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