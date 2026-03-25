POL-HS: Pkw an Millicher Halde gewaltsam geöffnet
Hückelhoven (ots)
Zwischen 14 Uhr und 16 Uhr schlugen Unbekannte am 24. März (Dienstag) eine Scheibe eines Pkw ein, der auf einem Parkplatz an der Millicher Halde abgestellt war. Aus dem Fahrzeuginnenraum entwendeten sie nach ersten Ermittlungen einen Akkuschrauber.
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