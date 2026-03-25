POL-HS: Pkw an Millicher Halde gewaltsam geöffnet

Heinsberg-Karken (ots) - Dienstagmittag (24. März) geriet in der Straße Hingen im Garten eines Privatgrundstücks gegen 12.45 Uhr ein Holzunterstand in Brand. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Ob das Brandgeschehen mit vor dem Feuer ausgeführten Gartenarbeiten mit einem Gasbrenner zusammenhängt, prüft nun die Kriminalpolizei. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

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