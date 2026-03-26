PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines E-Scooters

Hückelhoven (ots)

Auf der Graf-Beust-Straße wollte eine Anwohnerin am Morgen des 25. März (Mittwoch) gegen 7.10 Uhr mit ihrem E-Scooter zur Arbeit fahren. Sie ließ ihr Gefährt für einen Moment unbeaufsichtigt vor dem Haus stehen, um kurz etwas aus dem Haus zu holen. Als sie wieder zurückkam, musste sie feststellen, dass Unbekannte den E-Scooter zwischenzeitlich gestohlen hatten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Pkw an Millicher Halde gewaltsam geöffnet

    Hückelhoven (ots) - Zwischen 14 Uhr und 16 Uhr schlugen Unbekannte am 24. März (Dienstag) eine Scheibe eines Pkw ein, der auf einem Parkplatz an der Millicher Halde abgestellt war. Aus dem Fahrzeuginnenraum entwendeten sie nach ersten Ermittlungen einen Akkuschrauber. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Holzunterstand gerät in Brand

    Heinsberg-Karken (ots) - Dienstagmittag (24. März) geriet in der Straße Hingen im Garten eines Privatgrundstücks gegen 12.45 Uhr ein Holzunterstand in Brand. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Ob das Brandgeschehen mit vor dem Feuer ausgeführten Gartenarbeiten mit einem Gasbrenner zusammenhängt, prüft nun die Kriminalpolizei. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Kraftstoffdiebstahl

    Erkelenz-Granterath (ots) - In der Amsterdamer Allee stahlen unbekannte Personen aus dem Tank eines am Straßenrand geparkten Lkw über 600 Liter Dieselkraftstoff. Die Tat ereignete sich zwischen dem 21. März (Samstag), 6 Uhr und dem 23. März (Montag), 19.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren