Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines E-Scooters

Hückelhoven (ots)

Auf der Graf-Beust-Straße wollte eine Anwohnerin am Morgen des 25. März (Mittwoch) gegen 7.10 Uhr mit ihrem E-Scooter zur Arbeit fahren. Sie ließ ihr Gefährt für einen Moment unbeaufsichtigt vor dem Haus stehen, um kurz etwas aus dem Haus zu holen. Als sie wieder zurückkam, musste sie feststellen, dass Unbekannte den E-Scooter zwischenzeitlich gestohlen hatten.

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