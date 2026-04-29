LPI-SHL: Wildunfall mit einem Wolf

Heßberg (ots) - Dienstagnachmittag fuhren ein Auto- und ein Transporter-Fahrer hintereinander auf der Hauptstraße in Heßberg. Als der vorausfahrende Pkw-Fahrer verkehrsbedingt anhielt, um in der Folge links abbiegen zu können, bemerkte es der dahinterfahrende Mann zu spät und fuhr auf. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.500 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

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