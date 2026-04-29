PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wildunfall mit einem Wolf

Vacha (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (29.04.2026) fuhr ein Autofahrer auf der Bundesstraße zwischen Dorndorf und Vacha, als plötzlich augenscheinlich ein Wolf die Straße querte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Tier, welches noch an der Unfallstelle verendete. Am Auto entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Das Kompetenzzentrum Wolf/Biber/Luchs wurde informiert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 10:59

    LPI-SHL: Stark alkoholisiert

    Bad Salzungen (ots) - Dienstagvormittag führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen eine Verkehrskontrolle mit einem 56-jährigen E-Scooter-Fahrer in Bad Salzungen durch. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,3 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus folgte. Die Polizisten untersagten dem 56-Jährigen die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 10:47

    LPI-SHL: Berauscht und ohne Versicherung

    Schmalkalden (ots) - Dienstagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen eine 22-jährige E-Scooter-Fahrerin in Schmalkalden. An ihrem Fahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht und da zudem der Verdacht auf den vorherigen Konsum von berauschenden Mitteln bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige. ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 10:20

    LPI-SHL: Aufgefahren

    Heßberg (ots) - Dienstagnachmittag fuhren ein Auto- und ein Transporter-Fahrer hintereinander auf der Hauptstraße in Heßberg. Als der vorausfahrende Pkw-Fahrer verkehrsbedingt anhielt, um in der Folge links abbiegen zu können, bemerkte es der dahinterfahrende Mann zu spät und fuhr auf. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.500 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren