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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: "Weekend on Duty" - Ein ehrlicher Einblick in den Polizeiberuf

LPI-SHL: "Weekend on Duty" - Ein ehrlicher Einblick in den Polizeiberuf
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Landespolizeiinspektion Suhl (ots)

Was bedeutet es eigentlich, Polizistin oder Polizist zu sein - im 
echten Einsatz, hinter der Uniform und abseits von den Bildern, die 
man aus Funk und Fernsehen kennt? 
"Weekend on Duty" gibt genau darauf eine Antwort. 
Im Mittelpunkt steht die Möglichkeit, den Polizeiberuf kennenzulernen
und für sich realistisch einzuordnen. Ziel ist ein unverfälschter und
ehrlicher Eindruck der täglichen Polizeiarbeit mit all ihren Facetten
- den interessanten und spannenden aber auch herausfordernden 
Momenten.
Das Projekt bietet die Gelegenheit, den Polizeiberuf unmittelbar zu 
erleben und sich ein eigenes Bild vom Berufsalltag zu machen - nicht 
über theoretische Beschreibungen, sondern durch echte Eindrücke aus 
der Praxis.

"Weekend on Duty" wird beginnend ab Mai Freitag oder Samstag über 
eine Dauer von sechs bis acht Stunden in der Zeit von 08:00 Uhr bis 
22:00 Uhr durchgeführt. Es startet mit einem kurzen Einblick in die 
Dienststelle, die Organisation und die Ausrüstung. Danach folgt der 
praktische Teil.
Die Teilnehmenden begleiten erfahrene Polizeikräfte im Streifendienst
und erhalten so einen Blick hinter die Kulissen des Polizeialltags. 
Sie erleben den Dienst aus nächster Nähe und lernen die Menschen 
kennen, die ihn täglich ausüben - mit all den Aufgaben, 
Entscheidungen und Situationen, die dazugehören.
So entsteht ein ehrlicher Eindruck davon, was den Polizeiberuf 
ausmacht - im direkten Kontakt mit der Realität, nicht aus der 
Distanz.
Das Angebot richtet sich an Interessierte, die sich beruflich neu 
orientieren möchten oder schon länger mit dem Gedanken spielen, zur 
Polizei zu gehen und diesen Schritt für sich prüfen wollen. "Weekend 
on Duty" soll dabei helfen, eine persönliche Entscheidung zu treffen:
Passt dieser Beruf zu mir - oder nicht?
Du gehörst genau zu diesen Menschen und erfüllst die Voraussetzungen 
einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder eines abgeschlossenen 
Studiums?
Dann bewirb dich jetzt unter  
nachwuchsgewinnung.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
Weitere Informationen rund um das Bewerbungsverfahren findest du 
unter www.polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpisuhl

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Nachwuchsgewinnung
Nick Morgenroth
Telefon: 03681 32 1544
E-Mail: nachwuchsgewinnung.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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