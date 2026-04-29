Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: "Weekend on Duty" - Ein ehrlicher Einblick in den Polizeiberuf

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Landespolizeiinspektion Suhl (ots)

Was bedeutet es eigentlich, Polizistin oder Polizist zu sein - im echten Einsatz, hinter der Uniform und abseits von den Bildern, die man aus Funk und Fernsehen kennt? "Weekend on Duty" gibt genau darauf eine Antwort. Im Mittelpunkt steht die Möglichkeit, den Polizeiberuf kennenzulernen und für sich realistisch einzuordnen. Ziel ist ein unverfälschter und ehrlicher Eindruck der täglichen Polizeiarbeit mit all ihren Facetten - den interessanten und spannenden aber auch herausfordernden Momenten. Das Projekt bietet die Gelegenheit, den Polizeiberuf unmittelbar zu erleben und sich ein eigenes Bild vom Berufsalltag zu machen - nicht über theoretische Beschreibungen, sondern durch echte Eindrücke aus der Praxis. "Weekend on Duty" wird beginnend ab Mai Freitag oder Samstag über eine Dauer von sechs bis acht Stunden in der Zeit von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr durchgeführt. Es startet mit einem kurzen Einblick in die Dienststelle, die Organisation und die Ausrüstung. Danach folgt der praktische Teil. Die Teilnehmenden begleiten erfahrene Polizeikräfte im Streifendienst und erhalten so einen Blick hinter die Kulissen des Polizeialltags. Sie erleben den Dienst aus nächster Nähe und lernen die Menschen kennen, die ihn täglich ausüben - mit all den Aufgaben, Entscheidungen und Situationen, die dazugehören. So entsteht ein ehrlicher Eindruck davon, was den Polizeiberuf ausmacht - im direkten Kontakt mit der Realität, nicht aus der Distanz. Das Angebot richtet sich an Interessierte, die sich beruflich neu orientieren möchten oder schon länger mit dem Gedanken spielen, zur Polizei zu gehen und diesen Schritt für sich prüfen wollen. "Weekend on Duty" soll dabei helfen, eine persönliche Entscheidung zu treffen: Passt dieser Beruf zu mir - oder nicht? Du gehörst genau zu diesen Menschen und erfüllst die Voraussetzungen einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder eines abgeschlossenen Studiums? Dann bewirb dich jetzt unter nachwuchsgewinnung.lpi.suhl@polizei.thueringen.de Weitere Informationen rund um das Bewerbungsverfahren findest du unter www.polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpisuhl

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