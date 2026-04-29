LPI-SHL: Stark alkoholisiert
Bad Salzungen (ots)
Dienstagvormittag führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen eine Verkehrskontrolle mit einem 56-jährigen E-Scooter-Fahrer in Bad Salzungen durch. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,3 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus folgte. Die Polizisten untersagten dem 56-Jährigen die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.
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