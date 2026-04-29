LPI-SHL: Stark alkoholisiert

Suhl (ots) - In der Zeit von Montagvormittag bis Dienstagnachmittag stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen in der Straße "Rimbachhügel" in Suhl geparkten Pkw Skoda. Im vorderen rechten Autobereich entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Ohne die Geschädigte oder die Polizei zu informieren, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden ...

mehr