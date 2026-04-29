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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Unfall abgehauen

Suhl (ots)

In der Zeit von Montagvormittag bis Dienstagnachmittag stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen in der Straße "Rimbachhügel" in Suhl geparkten Pkw Skoda. Im vorderen rechten Autobereich entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Ohne die Geschädigte oder die Polizei zu informieren, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0104896/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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