LPI-SHL: Berauscht und ohne Versicherung
Schmalkalden (ots)
Dienstagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen eine 22-jährige E-Scooter-Fahrerin in Schmalkalden. An ihrem Fahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht und da zudem der Verdacht auf den vorherigen Konsum von berauschenden Mitteln bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige.
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