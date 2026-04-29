LPI-SHL: Anzeige gefertigt

Rohr (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen einen Baucontainer, der im Bereich des Abzweiges Kühndorf in Richtung Rohr steht, auf. Sie entwendeten anschließend drei Kanister mit Dieselkraftstoff und zwei Stampfer. Wie hoch der Gesamtschaden ist, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0102839/2026 bei der ...

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