LPI-SHL: Anzeige gefertigt
Zella-Mehlis (ots)
Beamte des Suhler Inspektionsdienstes kontrollierten Dienstagnachmittag einen 41-jährigen E-Scooter-Fahrer in Zella-Mehlis, weil an seinem Fahrzeug ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2025 angebracht war. Während der Kontrolle fiel den Polizisten zudem Alkoholgeruch bei dem Mann auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Der gerichtsverwertbare Test zeigte im Ergebnis 0,64 Promille an. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige gefertigt.
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