LPI-SHL: Von der Straße abgekommen
Erlau (ots)
Ein 18-jähriger Renault-Fahrer befuhr Montagmorgen die Landstraße von Erlau in Richtung Hirschbach. In einer Linkskurve kam er mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und geriet zurück auf die Fahrbahn. Der junge Mann verletzte sich und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Ein Schaden von etwa 5.000 Euro entstand.
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