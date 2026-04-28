LPI-SHL: Flächenbrand
Gerhardtsgereuth (ots)
Etwa vier Hektar Wald fielen Montagnachmittag den Flammen zum Opfer. Durch bislang unbekannte Ursache entzündete sich das Feuer im Bereich eines Waldweges linksseitig der Landstraße in der Nähe von Gerhardtsgereuth. Durch den Wind breitete sich der Brand schnell aus, Bäume blieben unversehrt, es betraf überwiegen Buschwerk und Wiesenfläche. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0103928/2026 bei der Hildburghäuser Polizei.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
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