Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Immer wieder in den Gegenverkehr

Zella-Mehlis (ots)

Ein Autofahrer bemerkte am späten Montagabend, wie ein anderer Pkw auf der Alten Straße in Zella-Mehlis immer wieder in den Gegenverkehr fuhr. Anderen Fahrzeugen gelang es, auszuweichen, ohne dass ein Unfall passierte. Die Polizei konnte die Fahrerin des besagten Autos feststellen und ein Atemalkoholtest offenbarte den Grund der Fahrweise. Mit über 2 Promille zeigte das Testgerät. Sie musste eine Blutprobe im Krankenhaus und ihren Führerschien abgeben. Die Polizei sucht Autofahrer, die durch die Fahrweise der Frau gefährdet wurden. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0104007/2026 bei der Suhler Polizei.

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