LPI-SHL: Streitigkeit endet im Krankenhaus
Schmalkalden (ots)
Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 48 und 52 Jahren kam es Sonntagnachmittag in der Allendestraße in Schmalkalden. Nach einer kurzen verbalen Streiterei schlugen die Männer aufeinander ein. DerJüngere verletzte dabei den Älteren schwer. Er musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Anzeige war die Folge.
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