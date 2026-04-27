PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Streitigkeit endet im Krankenhaus

Schmalkalden (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 48 und 52 Jahren kam es Sonntagnachmittag in der Allendestraße in Schmalkalden. Nach einer kurzen verbalen Streiterei schlugen die Männer aufeinander ein. DerJüngere verletzte dabei den Älteren schwer. Er musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Anzeige war die Folge.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 13:43

    LPI-SHL: Völlig durchgedreht

    Zella-Mehlis (ots) - Ein 36-jähriger Mann befand sich Sonntagnachmittag auf dem Skaterplatz in der Talstraße in Zella-Mehlis. Er war deutlich alkoholisiert und warf wild mit Worten um sich. Plötzlich griff er aus ungeklärten Gründen einem Jungen an den Hals und flüchtete noch bevor die Polizei eintraf. Auf seiner Flucht stürzte er und landete in einem Bachlauf. Der Mann blieb liegen und war kaum noch ansprechbar. Die inzwischen hinzugerufenen Rettungssanitäter ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 13:40

    LPI-SHL: Radfahrer gestürzt

    Hildburghausen (ots) - Ein 33-jähriger Fahrradfahrer befuhr Sonntagnachmittag die Schleusinger Straße in Hildburghausen. Im Kreisverkehr geriet er aufgrund seiner Geschwindigkeit nach rechts gegen die Bordsteinkante und stürzte. Er verletzte sich und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 13:39

    LPI-SHL: Gewässerverunreinigung

    Oberschönau (ots) - Zu einer möglichen Gewässerverunreinigung wurde Sonntagnachmittag nicht nur die Polizei gerufen, sondern auch die Feuerwehr, die samt Gefahrschutzzug zum Einsatzort kam. Vorausgegangen war ein Ölfilm auf der Oberfläche eines Bachlaufs in der Zimmerbachstraße in Oberschönau. Auch Mitarbeiter der Wasserbehörde wurden informiert und kamen zum Ort des Geschehens. Es roch deutlich nach Diesel, aber die Ursache konnte zunächst nicht gefunden werden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren