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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gewässerverunreinigung

Oberschönau (ots)

Zu einer möglichen Gewässerverunreinigung wurde Sonntagnachmittag nicht nur die Polizei gerufen, sondern auch die Feuerwehr, die samt Gefahrschutzzug zum Einsatzort kam. Vorausgegangen war ein Ölfilm auf der Oberfläche eines Bachlaufs in der Zimmerbachstraße in Oberschönau. Auch Mitarbeiter der Wasserbehörde wurden informiert und kamen zum Ort des Geschehens. Es roch deutlich nach Diesel, aber die Ursache konnte zunächst nicht gefunden werden. Eine Probenentnahme erfolgte und die Kameraden der Feuerwehr richteten eine Sperre mit Bindemitteln ein. Die Ermittlungen wegen der Gewässerverunreinigung laufen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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