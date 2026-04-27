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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisierter Radler

Meiningen (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten am späten Sonntagabend einen 43-jährigen Fahrradfahrer in der Leipziger Straße in Meiningen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,69 Promille. Daraufhin musste der Mann die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und er erhält eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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