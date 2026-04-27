LPI-SHL: Alkoholisierter Radler
Meiningen (ots)
Beamte der Meininger Polizei kontrollierten am späten Sonntagabend einen 43-jährigen Fahrradfahrer in der Leipziger Straße in Meiningen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,69 Promille. Daraufhin musste der Mann die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und er erhält eine Anzeige.
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