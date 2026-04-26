Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand am Waldrand

Neubrunn (ots)

Der Aufmerksamkeit zweier ortsansässiger Bürger und dem zügigen Einschreiten der freiwilligen Feuerwehr ist zu verdanken, dass sich ein Brand am Dietrichsberg in Neubrunn am Freitag, den 24.04.2026 nicht zu einem Waldbrand entwickelt hat. Die Eheleute hatten gegen Mittag bei einem Spaziergang Rauchentwicklung am Waldrand bemerkt und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Wie sich herausstellte, brannten bereits mehrere Bäume licherloh und wurden durch die Feuerwehr gelöscht, sodass sich der Brand zum Glück nicht weiter ausbreitete. Am Brandort wurden Rückstände von Feuerwerkskörpern gefunden, welche gegebenenfalls den Brand verursacht haben könnten. In diesem Zusammenhang ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung gegen bislang unbekannte Täter und bittet um Zeugenhinweise.

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