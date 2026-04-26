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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht in Vacha

Vacha (ots)

Am Samstag, dem 25.04.2026, parkte ein 23-jähriger Fahrer eines Dacia seinen Pkw gegen 11:00 Uhr nichtsahnend, ordnungsgemäß in der Basaltstraße in Vacha. Als er etwa eine Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen nicht unerheblichen Unfallschaden fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Die Polizei Bad Salzungen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer Angaben zum Unfallhergang oder zum bislang unbekannten Verursacher machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 5510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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