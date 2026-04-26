Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholfahrt bei Unterbreizbach festgestellt

Unterbreizbach (ots)

Am Samstagabend, dem 25.04.2026, wurde ein 47-jähriger Fahrer eines VW bei Unterbreizbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Schnell wurde den eingesetzten Polizeikräften klar, dass der Autofahrer sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol im Straßenverkehr führte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Fahrzeugführer hatte einen Wert von 1,27 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden und der Beschuldigte wurde zur Durchführung einer Blutentnahme mit einem Streifenwagen ins Klinikum nach Bad Salzungen verbracht.

Das Führen eines Kraftfahrzeugs bei einer Blutalkoholkonzentration ab 1,1 Promille gilt als "absolute Fahruntüchtigkeit" und stellt gemäß § 316 StGB eine Straftat dar. Der Fahrer musste seinen Führerschein vor Ort abgeben. Die Polizei Bad Salzungen warnt: Don't drink and drive!

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